Tchad : suspension du maire de Moundou, "une entorse au maintien de la paix"

Le parti Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD) demande au gouverneur de la province du Logone occidental de réhabiliter le maire de la commune de Moundou, Nérolel Ndoukolé. Il estime que la suspension du maire "constitue une entorse au maintien de la paix et à la confiance retrouvée entre le chef de l'Etat et la population du Logone occidental."



Le maire Nérolel Ndoukolé a été suspendu le 2 mars 2020 par le nouveau préfet du département de Lac-Wey suite à des accusations de détournement liées à un appel d'offre d'affermage des oléagineux et la gestion de 10 millions Fcfa relatifs aux préparatifs de l'arrivée du Président de la République pour l'inauguration du Complexe des abattoirs du Logone occidental.



Le leader provincial du Logone occidental du "CTPD/Initiative pour les intérêts de l'État", Mbaikoubou Jérémie invite le gouverneur à "éviter l'amalgame entre l'argent de la commune et celui alloué par l'Etat qu'il a géré lui-même sans le vice-président du comité d'organisation qui est le maire."



"Nous ne comprenons pas si le gouverneur a donné cet argent d'une manière cachée à M. le Maire, ou si c'est l'argent de la Mairie. Et si c'est l'argent de la Mairie, nous pensons que des activités ont été menées et que sa gestion a obéi à la règle pour rendre la ville propre, tout le monde l'a constaté", indique-t-il.



"Par devoir citoyen, toute la poplation du Logone occidental s'est levée comme un seul homme pour accueillir dignement le Président de la République (...) Les ennemis du développement se mettent en action pour rendre à néant l'union sacrée retrouvée entre le peuple Ngambaye et Idriss Déby ce 28 et 29 février 2020 à Moundou", dénonce Mbaikoubou Jérémie.



Selon lui, "le Logone occidental a été abusé par nos concitoyens en mal de gain facile. Nous devons désormais les dénoncer et demander aux hautes autorités de la République de les rappeler à l'ordre."