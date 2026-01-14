Tchad : suspension temporaire du mot d’ordre de grève du SYMET

Le Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) a annoncé, à travers un communiqué publié le 12 janvier 2026 à N’Djamena, la suspension temporaire de son mot d’ordre de grève.



Cette décision fait suite à plusieurs réunions de travail jugées intenses et constructives, tenues depuis une semaine avec le ministre de la Santé et d’autres parties prenantes, indique Dr Moussa Kalli, président du SYMET. S



elon le SYMET, ces échanges ont permis d’enregistrer des avancées significatives concernant les principales revendications des médecins. Parmi les engagements obtenus des autorités compétentes, figure notamment le lancement effectif du processus relatif au statut particulier des médecins, une revendication centrale du syndicat.



D’autres mesures concrètes ont également été actées, notamment : la prise d’un arrêté portant sur la prise en charge des médecins et de leurs familles ; le paiement des salaires des nouveaux médecins dès le mois de janvier ; la finalisation en cours de l’harmonisation des primes des médecins exerçant en province.



Tenant compte de ces avancées, et dans un esprit de responsabilité, de patriotisme et de préservation de la santé de la population, le Bureau exécutif du SYMET, représentant la base syndicale, a décidé de suspendre temporairement le mot d’ordre de grève pour une période de quinze jours.



Cette suspension court du jeudi 15 janvier au jeudi 29 janvier 2026 inclus, afin de laisser aux autorités le temps nécessaire pour matérialiser les engagements annoncés. Durant cette période, les médecins sont appelés à reprendre leurs activités normales, tout en demeurant mobilisés et vigilants quant au respect effectif des engagements pris par les ministères concernés. Le SYMET précise toutefois qu’il se réserve le droit de reprendre toute action syndicale légitime en cas de non-application des mesures convenues.



« Cette suspension n’est pas un recul, mais une étape vers une résolution durable », souligne le syndicat, qui réaffirme son attachement au dialogue social, à la paix sociale et à l’amélioration durable des conditions de travail des médecins. Le SYMET rappelle enfin que le statut particulier des médecins demeure non négociable, car essentiel à la performance du système de santé et au bien-être de la population tchadienne.