Tchad : table ronde des donateurs en raison de la crise humanitaire à l’Est du pays

La crise humanitaire à l'Est du pays a été au centre d'une table ronde des donateurs, pour identifier les points de blocage de la mobilisation financière, qui a vu la présence de quelques membres du gouvernement.



C'était à l'initiative du ministère de l'Action sociale, de la Solidarité, et des Affaires humanitaires, en collaboration avec la Coordination humanitaire du système des Nations Unies au Tchad, que cette table ronde a été organisée à l'hôtel la Résidence ce mardi 25 juin 2024.



Le coordonnateur humanitaire résident du Système des Nations-Unies, François Batalingaya invite la Banque mondiale à soutenir le gouvernement du Tchad, dans ses efforts pour faire face à cette crise Humanitaire.



Prenant part à cette rencontre, le secrétaire d'État à la Santé publique le Pr Abdelrazak Adoum Fouda a lancé un appel aux partenaires financiers et les ONG nationales, d'agir en faveur des réfugiés et de déplacés en ce début de la saison pluvieuse, pour éviter le déclenchement de maladies.



La ministre déléguée auprès du ministère des Finances, chargée de l'Économie et du Plan, Fatimé Haram Acyl a réaffirmé l'engagement du gouvernement qui vise à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la mobilisation des ressources, pour relever les défis humanitaires.



A pour sa part, la ministre de l'Action sociale, Fatimé Boukar Kossei a souligné que le financement requis lors des enregistrements de besoins urgents est 510,9 millions de dollars américains, et les besoins inscrits en financement dans le document cadre du plan de « Réponse Humanitaire », sont évalués à 1.137.000.000 de dollars américains.



« C'est pourquoi elle exhorte les partenaires techniques et financiers d'assumer leurs engagements respectifs, afin d'assurer un minimum vital aux réfugiés et aux déplacés, au risque de les voir périr », ajoute-t-elle. Tour à tour dans leurs interventions, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité d'accompagner le Tchad dans cette situation de crise.