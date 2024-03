Tchad : tensions à Bongor après la mort d'un fraudeur, le bureau de douane incendié

Des violences ont éclaté cette nuit à Bongor entre les douaniers et la population à la suite du décès d'un présumé fraudeur. Selon une source de la douane, un douanier a tué le présumé fraudeur, ce qui a déclenché la colère de la population.



La population s'est mobilisée pour saccager et incendier le bureau de la douane ainsi qu'un véhicule douanier. Un douanier en faction devant la barrière aurait tiré mortellement sur le fraudeur après une altercation. Des coups de feu ont été entendus et la nuit a été agitée.



Ces violences entre la population en colère et les douaniers surviennent pour la deuxième fois dans la province du Mayo Kebbi. Selon des sources douanières, tous les documents administratifs de la douane conservés au bureau ont été réduits en cendres.