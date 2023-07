Tchad : tensions et discorde au sein de l'Union des étudiants

Cependant, l'équipe actuelle a été élue le 5 juillet 2021 par les étudiants des différents sites universitaires de N'Djamena et a pris ses fonctions le 12 juillet. Selon les règles, elle devrait céder sa place à une nouvelle équipe, ce qui n'a pas été fait.



Interrogé par téléphone à ce sujet, le secrétaire exécutif, Yaya Barkaï, justifie la prolongation de leur mandat en expliquant qu'ils sont prêts à organiser les élections, mais que le calendrier ne le permet pas. Selon le ministère de tutelle, tout doit être finalisé d'ici le mois d'août, mais ils attendent septembre pour mettre en place le comité d'organisation des élections (COE).



Cependant, il est difficile pour Yaya Barkaï de convaincre les étudiants de la base, et il compte sur le soutien des autorités rectorales pour calmer les tensions. Mais cela semble improbable, étant donné les vives oppositions entre son entourage et certains étudiants.



Le 1er juillet dernier, une équipe de huit étudiants, en accord avec quelques membres de trois sites universitaires, a créé une équipe de transition. Selon leur porte-parole, Madjitoloum Jacques, ils ont tenté à plusieurs reprises de collaborer avec l'équipe de Yaya Barkaï, mais ils n'ont pas montré la volonté d'organiser les élections. De plus, Yaya a perdu son statut d'étudiant, affirme-t-il.



Cependant, cette équipe de transition n'est pas reconnue par les autorités universitaires, et certains anciens étudiants accusent les autorités rectorales et ministérielles d'être complices de l'équipe dirigeante actuelle.



Quoi qu'il en soit, rien ne peut justifier une prolongation de mandat de deux ans. Yaya Barkaï doit faire preuve de maturité, étant donné qu'il a été un ex-délégué et membre du bureau de transition de l'UNET nationale. Il serait préférable qu'il quitte son poste dignement. Cette situation n'honore pas l'image des futurs cadres du pays. Comment pourrons-nous lutter contre la longévité du pouvoir de nos dirigeants si nous sommes incapables de respecter une seule année de mandat au sein de notre association étudiante ? Les étudiants sont appelés à donner l'exemple. Cette discorde devrait être résolue par le dialogue, en tant que personnes instruites.