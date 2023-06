Tchad : tensions meurtrières dans la province du Batha, des conseillers nationaux réagissent

Les Conseillers nationaux du Batha condamnent fermement les violences qui ont opposé les communautés sœurs d'Hamida et d'Adawna dans le Département du Fitri. Ces affrontements ont malheureusement coûté la vie à plus d'une vingtaine de personnes et ont laissé de nombreux autres blessés. De plus, des événements douloureux ont également été rapportés dans les villages AMLAMENA et CHOORANE, situés dans le canton de Mesmedjé, Département du Batha Est, sous-préfecture d'Oumhadijer, où plus de 10 personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées.



Dans leur déclaration, les Conseillers nationaux du Batha interpellent le gouvernement et demandent des comptes aux autorités administratives provinciales et départementales responsables du Batha. Ils dénoncent leur gestion déficiente du récent conflit dans la région du Fitri. Les Conseillers estiment que les autorités administratives ont fait preuve d'une négligence flagrante en adoptant une approche partielle pour résoudre ce conflit meurtrier, ignorant ainsi l'aspect crucial de la sécurité.



Les Conseillers nationaux soulignent que la prévention est une partie intégrante de l'administration et expriment leur préoccupation quant au manque de clairvoyance des autorités administratives provinciales pour gérer efficacement les différents conflits persistants, qui entraînent inévitablement des pertes en vies humaines et des blessés.



Ils renouvellent leur appel au gouvernement afin qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la paix dans la province du Batha. Ils demandent également que des personnes qualifiées et compétentes de la province soient impliquées pour apaiser les tensions et ramener la paix le plus rapidement possible.



Les Conseillers nationaux adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et implorent Allah de leur accorder la force et la foi nécessaires pour surmonter cette épreuve difficile. Ils souhaitent également un prompt rétablissement à tous les blessés.