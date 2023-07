Tchad : tentative d'intrusion violente au siège des Patriotes à N'Djamena, le gardien blessé

Dans la soirée du jeudi 6 juillet 2023, une tentative d'intrusion violente s'est produite au siège national du parti politique Les Patriotes, situé dans le quartier Bololo, rue 3028, dans le 2ème arrondissement de la ville de Ndjamena. Des individus ont tenté de pénétrer à l'étage du bâtiment, mais ont été confrontés au gardien qui a courageusement résisté à leur assaut.



Selon les informations disponibles, l'incident s'est déroulé à 18h32. Les assaillants ont fait irruption dans les locaux du siège et ont cherché à monter à l'étage où se trouvent les bureaux du parti. Cependant, le gardien a fait preuve de bravoure en s'interposant et en essayant de les empêcher d'avancer.



Face à la résistance du gardien, les agresseurs ont fait usage d'une arme blanche, poignardant violemment le gardien. Cependant, celui-ci s'est défendu courageusement, repoussant les assaillants et les empêchant de pénétrer plus profondément dans les locaux du parti.



Les motifs de cette tentative d'intrusion violente restent encore flous.