Tchad : tirs nourris d’armes et liesse dans les rues après la victoire de MIDI

D’intenses tirs d’armes automatiques résonnent dans les différents quartiers de N’Djamena, cette nuit du 9 mai 2024, après l’annonce de la victoire de Mahamat Idriss Deby, candidat de la coalition pour Un Tchad Uni à l’élection présidentielle.



Un peu plus tôt, le chef d’état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, a instruit toutes les formations militaires de faire respecter l’interdiction de tirs d’armes à feu.



Le ministre de la Sécurité publique a également relayé une circulaire similaire. Dans le secteur du rond-point Cheval où les partisans de Mahamat Idriss Deby se sont donnés rendez-vous avec les membres de l’équipe de campagne, le directeur de cabinet civil à la Présidence et trésorier à la Direction nationale de campagne du vainqueur, Idriss Youssouf Boy, est monté sur un podium pour danser au rythme de la musique, a constaté Alwihda.



Des rassemblements spontanés et des liesses populaires ont été constatées comme à la Place de la nation vers 22h30, tandis que des policiers municipaux et forces de sécurité. se sont joints aux célébrations des partisans de Mahamat Idriss Deby, levant le poing en l’air, en signe de victoire.



De son côté, le candidat Masra Succes a revendiqué la victoire et laissé entendre, avant l’annonce des résultats provisoires, qu’il s’opposerai à l’élection de Mahamat Idriss Deby. Le candidat en troisième position Pahimi Padacké (parti RNDT Le Réveil) a appelé ce soir Mahamat Idriss Deby pour le féliciter de sa victoire.