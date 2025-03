Tchad : tirs sur un Hilux près de Djaramaye, un véhicule suspect en fuite

Selon les témoignages des occupants du Hilux, les tirs à bout portant n’ont pas atteint leur cible. Une femme âgée, témoin de la scène, a également confirmé que les coups de feu n’ont fait aucune victime.



« Nous avons tenté de doubler leur véhicule, et soudain, les quatre portières se sont ouvertes. L’un d’eux a tiré sur nous. J’ai immédiatement fait une embardée et le Corolla aux vitres teintées a pris la fuite. Je pense qu’il appartient aux renseignements généraux », a déclaré Ali Allatchi Nassour, propriétaire du Hilux, lors d’un direct retransmis sur Facebook, en présence de la témoin.



Suite à cet incident, Ali Allatchi Nassour s'est précipité vers le poste de police du Pont Bélilé pour signaler l'attaque. Selon lui, l’attaque serait l’œuvre d'agents des renseignements.



Il appelle les autorités compétentes à redoubler de vigilance afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur cet axe routier.