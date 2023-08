Tchad : tortures, humiliations, le désordre au Nord risque d'aggraver les tensions sociales

Dans des zones septentrionales du pays, en particulier dans les zones d'orpaillage, demeurent des endroits où les droits humains sont régulièrement violés.



Au fil des années, des événements tragiques ont été signalés et les responsables continuent d'agir en toute impunité.



Les affrontements entre les mineurs d'or, les vidéos de tortures et autres actes inhumains, circulent abondamment en ligne. Ces régions du Nord symbolisent un manque de cohésion sociale, risquant ainsi de fragiliser davantage l'unité nationale.



Les sévices tels que les tortures, les crimes et les violations des droits humains qui sont constatés dans le Nord du pays, doivent attirer l'attention du gouvernement. Cependant, les autorités restent passives, et la justice, ainsi que l'égalité, semblent absentes dans ces zones.



Depuis l'émergence du phénomène de l'orpaillage, des vidéos montrant des traitements inhumains sont largement diffusées. Ces actes se perpétuent de manière récurrente, sans aucune sanction à l'encontre des coupables. Ces méfaits ont le potentiel de rompre la cohésion sociale.



D'après les informations, cette région du pays est soumise à la loi du plus fort, compromettant ainsi une coexistence pacifique. L'État doit assumer sa responsabilité en garantissant la consolidation de la cohésion sociale pour tous les citoyens tchadiens, en veillant à la justice et à l'égalité sur l'ensemble du territoire national.



Ces troubles persistants perdurent, en raison du manque de mesures fermes prises par les autorités. Cette absence d'exercice de l'autorité de l'État risque de créer une profonde désunion nationale.



Le gouvernement de la République du Tchad doit assumer sa responsabilité en rétablissant l'autorité de l'État.