Tchad : tournée de sensibilisation, de financement et d’accompagnement de l'ONAPE à Faya

Poursuivant la même dynamique, plusieurs activités ont été réalisées au cours de la journée du 21 avril 2025 à Faya :



- Cérémonie de remise de chèques à 15 porteurs de projets pour un montant global de 24 000 000 FCFA, couplée à l’insertion de 32 jeunes en stage pré-emploi. Ces stages visent à renforcer leur employabilité et leur compétitivité. L'événement a été présidé par le Secrétaire Général représentant le Délégué Général du Gouvernement, en présence des autorités administratives et religieuses locales ;



- Dialogue ouvert et inclusif avec les autorités traditionnelles de Faya, portant sur les avantages et les bonnes pratiques du crédit agricole en tant que levier de développement socio-économique et professionnel des populations rurales ;



- Rencontre de travail avec l’équipe du Bureau provincial, dans le but de fixer des orientations claires pour des actions concrètes en faveur de l’insertion des jeunes et du développement économique de la province ;



- Visites de terrain chez plusieurs promoteurs ayant bénéficié des crédits ONAPE, dans le cadre de l’appui à l’emploi indépendant.



Cette étape de Faya marque une nouvelle avancée significative dans la mission nationale de promotion de l’emploi et d’autonomisation économique.