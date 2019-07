Tchad : tous les sujets du baccalauréat remplacés après des fuites

Le président du jury du baccalauréat, Bianzeubé Tikri, a expliqué lundi que toutes les dispositions ont été prises pour remplacer les sujets de l'examen, après des rumeurs de fuites.



"Il nous est rapporté dans la nuit du 30 juin 2019 des rumeurs sur la fuite des sujets d'examen du baccalauréat. Ces rumeurs ont alimenté les réseaux sociaux. Nous tenons à déplorer vivement et nous condamnons cet état de fait qui a pour conséquence grave de jeter le discrédit sur le baccalauréat tchadien", a déclaré Bianzeubé Tikri.



"Saisi de ce forfait, le jury a pris toutes les dispositions nécessaires pour remplacer tous les sujets. Nous restons donc assez vigilants pour contrecarrer tout agissement de cette nature, d'où qu'il vient", a-t-il ajouté.



Il a rassuré les candidats que "tout est mis en oeuvre pour leur permettre de passer les examens dans la sérénité."



D'après lui, "les personnes de mauvaise intention qui tentent de manipuler ou de nuire à cet examen répondront devant les juridictions compétentes."



Une mise en garde des collaborateurs



Bianzeubé Tikri attire l'attention de tous les collaborateurs et autorités "qui sont en contact avec les sujets sur les agissements donnant lieu aux fuites des sujets."



"Il s'agit d'un examen d'Etat et chaque personne impliquée dans ce travail à l'obligation de discrétion et de professionnalisme", a-t-il rappelé.