Tchad : trois candidats dénoncent un "passage en force" à la tête du parti RDP

Les trois candidats officiellement déclarés au poste de président national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP) ont dénoncé ce 30 décembre un passage en force de Mahamat Allahou Taher qui a été reconduit la veille à la tête du parti.



Les trois candidats malheureux sont Mahamat Moctar Ali, membre du comité directeur, Abderamane Adoum Hassane, membre du bureau exécutif et Mahamat Hassane Mahamat. Ils estiment que le président réélu n'a pas eu le courage d'accepter l'organisation d'élections libres et transparentes, et se disent sidérés par certains propos.



​Les trois candidats dénoncent un "passage en force" et une "méthode digne d'une forfaiture électorale qui n'honore pas le parti".



"Une lutte politique s'étale sur le temps et nous sommes convaincus que nous arriverons un jour à faire triompher la démocratie au sein du RDP avec des élections libres et transparentes. La cause que nous défendons est juste et personne ne pourra nous arrêter", affirment-ils.