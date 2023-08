Tchad : trois commissaires et trois commandants de police suspendus puis remplacés

Le directeur de la sécurité publique, Tahir Haliki Haggar, a signé une note le 3 aout dernier, suspendant trois commissaires de police et trois commandants qui étaient précédemment en service au Commissariat de la Sécurité Publique (CSP) numéro 8 de la ville de Ndjamena.



Les six fonctionnaires de police sont accusés de « manquement grave dans l’exercice de leurs fonctions » selon la note du Contrôleur général de la police de 2e grade, Tahir Haliki Haggar. Les commissaires suspendus, ont été immédiatement remplacé selon une deuxième note signé par Contrôleur général de la police de 2e grade.



D’après le décret 95-269 1995-04-04 PR-MIS-IGSP portant code de déontologie de la police nationale, la police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire national, à la garantie des libertés et la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.



« Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par la loi pénale », souligne ce décret.