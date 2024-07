Tchad : trois légendaires Tchadiens de la communication honorés à titre de posthume

C'est avec les slogans « Journaliste un jour, journaliste à vie » et « Caméraman un jour, cameraman à vie », que le ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Digitalisation de l'administration, et l'Office national des médias et de l'audiovisuel (ONAMA), saluent et consacrent les mémoires des feux Mahamat Hissein, Hourmadji Moussa Doumgor et Nangbatina Obed, un cameraman tombé au champ de bataille des forces de l'ordre, dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse secte Boko-Haram à Bagasola, dans la province du Lac-Tchad.



Ils sont reconnus comme des commis de l'Etat qui ont servi leur pays avec abnégation. Et c'est après moult réflexions que la salle bleue de l'ONAMA est désormais baptisée salle de Mahamat Hissein. En ce qui concerne la salle rouge, elle porte le nom de Hourmadji Moussa Doumgor.



Pour le cameraman Nangbatina Obed, tombé au champ de bataille des forces de l'ordre contre la nébuleuse secte Boko-Haram, un studio est consacré en son nom. Les familles de ces trois légendes ont assisté à cette cérémonie ayant pour but d’immortaliser les actions des illustres disparus.