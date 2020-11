Tchad : trois médias désormais réunis dans le groupe 2TNRTV

Trois médias sont désormais regroupés dans le groupe Média 2TNRTV. Il s'agit de Tchad 24 Tv, Tchelou Tv et Radio N'Djamena 24 FM.



Le président de comité d'organisation, Naradoum François, a indiqué samedi dernier qu'une décision n°7 de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) du 18 février 2020 consacre la reconnaissance juridique de ces chaînes en tant que Groupe Média SARL.



Depuis janvier 2020, Tchad 24 TV et Tchelou TV sont présents dans l'espace médiatique tchadien. Les deux chaines diffusent des programmes 24h/24 et sont disponibles sur le décodeur Ilnet Télécoms Ltd ainsi que sur les réseaux sociaux.



"La vocation du groupe Média 2TNRTV est d'apporter sa voix au chapitre afin de révolutionner l'espace médiatique tchadien", relève Naradoum François.



L'inauguration du groupe 2TNRTV aura lieu samedi 21 novembre prochain au cours du cérémonie au siège de la société à Mardjan Daffack, dans le 2ème arrondissement, suivi d'un diner spécial offert au Radisson Blu.