Tchad : trois membres du gouvernement honorés par le CNJT du Ouaddaï

La coordination provinciale du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), section du Ouaddaï, a organisé ce jeudi, 14 décembre 2023, une cérémonie à Abéché pour décerner et encourager trois membres du gouvernement.



Il s'agit du Premier ministre de Transition Saleh Kebzabo, du ministre de l'Eau, Alio Abdoulay Ibrahim, par ailleurs chef de mission de la Coalition pour le OUI au référendum constitutionnel dans le Ouaddaï, et du ministre de l'Administration, Limane Mahamat.



La cérémonie a vu la présence du secrétaire général du MPS du Ouaddaï, Ismail Mahamat Saleh Bilal, par ailleurs directeur de campagne de la Coalition pour le OUI dans le Ouaddaï, des représentants des partis politiques, du Sultan du Dar-Ouaddaï, du 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, du coordinateur du CNJT, ainsi que des associations affiliées à cette institution provinciale.



La remise de ces attestations de reconnaissance à ces trois personnalités témoigne de leur soutien et de l’aide accordée, en faveur de la jeunesse du Ouaddaï, a précisé Daoud Mahamat Abakar, leader du CNJT de la province.



La jeunesse du Ouaddaï, à travers son organisation, ne cesse de contribuer à l'encrage du développement du pays dans tous les évènements gouvernementaux. C'est pourquoi ces ministres méritent ces distinctions honorifiques, afin de continuer à œuvrer davantage dans l'épanouissement de la province du Ouaddaï.