Tchad : un 9ème cas de COVID-19 détecté

Le ministère de la Santé publique annonce ce vendredi qu'un 9ème cas de COVID-19 a été détecté au Tchad.



Le nouveau cas est un ressortissant français de 60 ans, en provenance de Bruxelles, via Paris. Il est arrivé au Tchad via un vol Air France du 9 mars 2020.



Toutes les dispositions ont été prises, assure le ministère de la Santé publique qui précise que les personnes sont prises en charge à l'hôpital de Farcha.



Le Tchad compte désormais neuf cas et aucun décès.