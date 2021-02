Tchad : un Centre des ressources numériques lancé à Massakory

"Je tiens à faire remarquer aux jeunes de Massakory et de la province de Hadjer Lamis tout entier que ce centre est d'abord destiné à vous, pour vos recherches et pour l'accès au marché de vos produits, ainsi que sur le plan scolaire", a précisé la gouverneure de la province de Hadjer Lamis, Mme. Amina Kodjiana. Elle a exhorté la jeunesse de la province de Hadjer Lamis à s'inscrire et suivre les différentes formations.



Pour le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, la jeunesse constitue le fer de lance de la nation. C'est sur elle que repose la fondation sur laquelle s'érige le mur du développement. Et d'ajouter que ce centre qui se matérialise est une grande aubaine pour la population de la ville de Massakory, dans la mesure où il a pour objectif de digitaliser les activités génératrices de revenus des jeunes, de promouvoir la cohabitation pacifique et aider à planifier le plan du développement communal.