Tchad : un Réseau lance des activités associatives pour soutenir le CMT

N'Djamena - Un Réseau composé de 212 associations pour le soutien au Conseil militaire de transition (CMT) a organisé samedi un meeting à Gaoui.



Le président du comité d'organisation, Mahamat Nour Haggar, a expliqué que "l'objectif principal est de soutenir le CMT et de l'accompagner dans son mandat afin de sécuriser le pays".



Selon le président du Réseau, Moussa Alkhalil Moussa, il est demandé aux associations un soutien actif au CMT et aux forces de défense et de sécurité en vue de construire le Tchad de demain dans la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble.



"Notre Réseau croit en leur capacité intrinsèque d'offrir aux tchadiens le meilleur pays", affirme Moussa Alkhalil Moussa. Il salue l'action des forces de défense et de sécurité sur le terrain, que ce soit à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur.