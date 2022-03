Tchad: un accident routier fait 2 morts et 32 blessés au Sila

(Actualisation) Un véhicule gros-porteurs transportant des sacs de mil a fait un accident ce 17 mars dans la sous-préfecture de Kerfi, département de Kimiti au Sila. Le bilan est de deux morts et 32 blessés.



Les blessés ont été évacués a l'hôpital de Kerfi pour des soins appropriés.



Les accidents de la route prennent de l'ampleur ces dernier temps dans les zones urbaines et rurales. L'on constate des cas de morts et blessés graves lors de ces accidents. Voyager devient de plus en plus inquiétant et l'on méconnait toujours les causes de la croissance des accidents de la route.



Le mois dernier, deux bus de l'agence Abou Hamama se sont heurtés, faisant une trentaine de morts et 54 blessés.



Le ministère en charge des transports a affirmé prendre des dispositions nécessaires pour inverser la courbe. Sur le terrain, d’importants défis demeurent.