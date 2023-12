Tchad : un accueil chaleureux pour la Coalition du Oui à Goz-Beida

Le chef de mission de la Coalition pour le Oui au référendum constitutionnel, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, également ministre des Mines et de la Géologie, a reçu un accueil chaleureux le 6 décembre à Goz-Beida, chef-lieu de la province du Sila.



Cette cérémonie d’accueil a été supervisé par Mahamat Assouar, secrétaire général du MPS, Mahamat Boukhari Djaddi, maire de la ville, Nouradine Mahamat Daoud, coordinateur provincial de Convergence Victorieuse, ainsi que des militants du MPS et de partis alliés.



La délégation comprenait des conseillers nationaux, la conseillère à la présidence pour la jeunesse, et d'autres ressortissants du Sila.



Après l'accueil, la délégation a rendu une visite de courtoisie au gouverneur Ismeïl Yamouda Djorbo, qui, à cette occasion, a souhaité la bienvenue à ses hôtes.