Tchad : un afflux d'armes du Soudan et de la Libye, dénonce le président (audio)

Le président de la République Idriss Déby a expliqué dimanche, à Goz Beida puis à Abéché, aux différents responsables provinciaux et leaders traditionnels, le fonctionnement de l'état d'urgence et les mesures qui vont l'accompagner. Il a précisé que l'Assemblée nationale va être saisie par la décision d'état d'urgence, procédure obligatoire.



Le chef de l'Etat a appelé à trouver ceux qui fournissent des armes. "Nous allons chercher ceux qui acheminent des armes. Soit elles viennent de la Libye ou du Soudan (en transitant par Adré et Tissi)", a-t-il souligné.



"Voici les ministres de la Défense et de l'Administration du territoire, les deux sont là. Prochainement, la province du Sila et du Dar Ouaddaï entreront dans ce qu'on appelle l'état d'urgence", a-t-il ajouté.



Idriss Déby a appelé à une franche collaboration des sultans et chefs de canton.



D'après le chef de l'Etat, "celui qui rend son arme aux autorités, aucun problème, mais celui qui n'a pas rendu son arme, qui l'a caché et qu'elle a été trouvé, il sera arrêté et envoyé en prison. Il sera jugé et transféré à Koro Toro. Ça, c'est l'état d'urgence qui le permet".



Un récent rapport de l'ONU -juin 2019- évoqué par Déby lors de sa conférence de presse du 9 août dernier, affirme que 22 millions d'armes auraient été acheminés de la Libye vers le Sud du Sahara. "Le conflit du Darfour a aussi créé son lot de malheurs", de même que le conflit centrafricain, tandis qu'au Lac, il y a le "même problème entre les différentes communautés."



Ces dernières semaines, les affrontements intercommunautaires dans les provinces du Sila et du Ouaddaï ont fait au moins 109 morts.