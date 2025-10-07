









TCHAD Tchad : un atelier à N’Djamena prépare la société civile au prochain examen du Tchad à Genève

Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 7 Octobre 2025





Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), en partenariat avec la FIACAT et le CCPR Centre, a lancé ce 7 octobre 2025 à N’Djamena, un atelier consacré à l’élaboration des rapports parallèles de la société civile et de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH).



L’activité se déroule du 7 au 9 octobre dans les locaux du HCDH. Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs tchadiens de la société civile et de la CNDH en matière de rédaction et de présentation de rapports parallèles.



Placé sous le thème « Rapports parallèles de la société civile et de la CNDH pour le Comité des droits de l’homme et politiques », il s’inscrit dans la perspective du prochain examen du Tchad par le Comité des droits civils et politiques, prévu en mars 2026 à Genève. Les participants échangent sur les mécanismes de suivi des engagements internationaux du Tchad en matière de droits humains, ainsi que sur la contribution des organisations locales à ce processus.



Selon les organisateurs, cette rencontre constitue une étape clé pour favoriser une participation inclusive et efficace des acteurs nationaux dans les mécanismes onusiens de protection des droits humains. Dans son discours d’ouverture, le représentant du HCDH au Tchad, Félix Ahouansou, a salué « le rôle absolument crucial » joué par les acteurs nationaux dans la promotion continue des droits humains au Tchad.



Il a rappelé que cet atelier prépare la participation du pays à la prochaine session du Comité des droits de l’homme, prévue en mars 2026, chargée du suivi de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Parmi les droits garantis par ce Pacte, M. Ahouansou a cité notamment le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à un procès équitable et à l’égalité devant la loi, ainsi que les libertés d’opinion, d’expression, de pensée, de conscience, de religion, de réunion pacifique et d’association.



Il a aussi évoqué le droit de participer à la vie publique et la protection des droits des minorités. Le représentant du HCDH a insisté sur la valeur des rapports alternatifs émanant de la CNDH, des organisations de la société civile et d’acteurs individuels œuvrant pour les droits humains. Ces rapports, a-t-il expliqué, offrent aux organes des Nations Unies une vision plus complète de la situation des droits humains au Tchad et des défis auxquels font face certaines communautés ou groupes vulnérables.



Enfin, M. Ahouansou a rappelé que chaque État reçoit, à l’issue de son examen, des recommandations considérées comme de véritables outils de travail. « Ces recommandations ne sont pas des reproches, mais une feuille de route pour progresser pas à pas. Leur importance réside non seulement dans leur adoption, mais surtout dans leur mise en œuvre concrète », a-t-il conclu.





