Tchad : un atelier de validation de l'EPU organiséà Bakara par les Nations Unies

Le bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de Homme au Tchad a organisé un atelier de validation de l'EPU à Bakara, avec la présence du représentant du ministre de la Justice.



Dans son allocution de circonstance, Abdoulaye Seye, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Tchad, a rappelé que le gouvernement a engagé, dans le cadre du processus d'élaboration du projet de rapport, cela étant une exigence des directives du Conseil des Droits de 'l'homme.



A travers cet atelier de validation, les profils variés et multisectoriels aideront à enrichir le projet de rapport national soumis à leur appréciation.



Le Système des Nations Unies au Tchad et les organisations de la société civile ont déjà transmis à la date du 18 juillet 2023, leurs rapports respectifs, au titre de contribution à la mise en œuvre des recommandations de l'EPU de 2018.



Le Bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Tchad réaffirme son engagement aux côtés de l'Etat du Tchad, pour relever les défis liés à la promotion et à la protection des droits de l'homme, aux nouvelles recommandations qui seront issues du prochain examen prévu en janvier-février 2024, lors de la 45ème session du Groupe de Travail sur l'EPU.



Le Tchad doit disposer d'une politique nationale en matière des DH pour les années à venir, a-t-il conclu. Il faut rappeler que l'objectif global de cet atelier est de permettre au gouvernement de valider le 4ème rapport EPU du Tchad.