Tchad : un avertissement de la ministre de la Femme contre le non respect des horaires de travail

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance, Amina Priscille Longoh, a adressé le 13 septembre 2021 une note circulaire d’avertissement sur le respect des horaires de travail.



La ministre affirme avoir constaté que les agents de son département ne respectent pas les horaires de travail officiels fixés comme suit : lundi à jeudi de 7h à 15h30 et vendredi de 7h à 12h.



Amina Priscille Longoh regrette le non respect des engagements pris lors de multiples réunions. Elle appelle à un sursaut de conscience pour que cette mauvaise pratique ne devienne pas une habitude.



L’inspection générale du ministère est instruite pour effectuer régulièrement des contrôles inopinés dans les services. « Des sanctions appropriées seront prises à l’encontre des agents récalcitrants », prévient la ministre.