Tchad : un avion militaire turc va acheminer du matériel médical

Un avion militaire turc va acheminer mardi un don de matériel médical qui sera remis au gouvernement tchadien, a annoncé lundi l'ambassade de Turquie au Tchad, dans un communiqué parvenu à Alwihda Info.



Le matériel est composé d'une ambulance, de 10 unités d'urgence gonflable Sahara (ayant une capacité de 20 patients chacun et accompagnés des équipements nécessaires comme 10 climatiseurs spécialisés pour tentes, 10 compresseurs, 40 luminaires pour tente, 50 lits double superposés de camping à 2 places), 25 respirateurs, 10 défibrillateurs et 1000 kits de diagnostic Covid-19.



Le don comprend également 5000 masques d'anesthésie à oxygène, 28 masques N95, 96.000 masques chirurgicaux, 50.000 combinaisons de protection, 10 moniteurs de chevet, 10 EKB, 10 aspirateurs, 5000 lunettes de protection, 50.000 couvre-chaussures, 18.400 gants, 40 paravents, 60 couvertures, 10 sacs médicaux ,40 supports de perfusion et 10 brancards.



Cette donation est accordée par la République de Turquie au Tchad en signe d'amitié et de bonne volonté, dans le but de soutenir sa capacité de riposte contre la pandémie de Covid-19.