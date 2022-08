Tchad : un avion spécial pour l'arrivée des politico-militaires dans les prochains jours

Trois mouvements politico-militaires ont rejoint l'accord de Doha ; peu après la cérémonie officielle de signature pour l'un et le lendemain pour les deux autres.



Une somme de 10.000 euros a été remise à chaque délégué de mouvement présent à Doha tandis que chaque mouvement politico-militaire bénéficie de la somme de 20.000 euros. "Cette distribution a suscité des tensions et même des disputes au sein de certaines délégations", selon l'information parvenue à Alwihda Info.



Le chef de la transition Mahamat Idriss Deby a promis toutes les garanties de sécurité et d'accueil aux politico-militaires signataires de Doha. Il a lancé ce 10 août un nouvel appel aux autres mouvements non signataires afin de rejoindre l'accord de Doha.



"Un accueil officiel leur sera réservé. Conformément aux instructions du PCMT, tout est mis en oeuvre afin qu'ils puissent prendre part dans les meilleures conditions aux assises du dialogue national", assure l'entourage du chef de la transition à Alwihda Info. Le programme d'accueil n'a pas encore été dévoilé.



Le dialogue national inclusif s'ouvrira le 20 août 2022 au Palais de la culture de N'Djamena.