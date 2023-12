Tchad : un budget équilibré pour 2024, engagement en faveur de la croissance économique

Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, défend ce 27 décembre 2023 le Projet de Loi des Finances 2024 devant les conseillers nationaux.



Le Projet de Loi de Finances Initiale (PLFI), pour l'exercice 2024, a été élaboré dans un contexte politique spécifique, marqué par la mise en œuvre de la seconde phase de la Transition, et les recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS). Il repose sur des perspectives macroéconomiques positives et respecte les engagements internationaux du Tchad.



Le budget de l'État pour 2024 prévoit des ressources de 2 016,124 milliards de FCFA et des dépenses de 1 961,300 milliards de FCFA, résultant en un solde budgétaire global positif de 54,824 milliards de FCFA.



La commission a salué l'augmentation significative des ressources propres de l'État, les innovations dans la collecte des recettes fiscales, et l'accroissement des dépenses d'investissement, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique.



Huit avis favorables ont été reçus de diverses commissions, notamment celles de l'Éducation nationale, de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Communication, de la Santé, du Développement rural, des Affaires étrangères, et du Comité d'Évaluation des Politiques Publiques, tous approuvant le PLFI 2024.