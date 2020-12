Tchad : un centre communautaire multimédia opérationnel d'ici juin 2021 à Am-Timan

Le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, accompagné du directeur général adjoint de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC), Naïr Abakar et de son staff technique, a effectué mercredi 9 décembre à Am-Timan, une visite de terrain. Il était question de constater l'état d'avancement des travaux du projet de construction du Télécentre communautaire multimédia de la ville.



À l'instar des autres chefs-lieux de provinces, les travaux sont initiés par l'ADETIC, pour permettre aux jeunes de la province du Salamat, de s'initier aux TIC, acquérir des connaissances et les mettre en pratique dans leur province.

Au cours de sa descente sur le chantier, le ministre Idriss Saleh Bachar, a déclaré que « ce projet est un projet phare, initié le ministère des Postes et de l'Économie numérique, à travers l'ADETIC dans les trois provinces à savoir : Batha, Guera et Salamat, pour permettre à la population de bénéficier d’une formation et d'un apprentissage de qualité sur le TIC ».



Le centre pourra accueillir 300 jeunes dans différentes disciplines des TIC. Le projet est d'une valeur de plus de 300 millions de FCFA et d'une durée d'exécution de 6 mois. Le centre communautaire multimédia sera opérationnel d'ici le mois de juin 2021. Pour sa part, le directeur général adjoint de l'ADETIC, Naïr Abakar, a indiqué que « ce projet permettra non seulement de renforcer les capacités des jeunes d'Am-Timan en TIC, mais aussi d'aider les jeunes de la province du Salamat à booster leur expérience pour un Tchad de demain fort et prospère en TIC ».