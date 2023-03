Tchad : un centre d'études stratégiques pour la paix et la sécurité voit le jour

Le centre d'études stratégiques pour la paix et la sécurité CESPS a pour vision la préservation de la paix sociale sur toute l'étendue du territoire national dans un environnement sécuritaire maîtrisé par des capacités de veille, d'analyse des situations, d'accompagnement stratégique des forces de sécurité intérieure et d'encadrement des populations.



Le Directeur national indique que ce centre a pour mission de mener les analyses et les études nécessaires et permanentes sur les enjeux stratégiques sécuritaires et de promouvoir l'organisation de cadres de concertations et d'échanges inclusifs entre les forces de sécurité intérieure (FSI) et les questions relatives à la paix et la sécurité.



Le CESPS a également pour objectifs de dispenser des formations sur les enjeux stratégiques sécuritaires et le renforcement de la paix et de la stabilité, de mener des études et recherches prospectives, et de procéder à une évaluation globale des questions sécuritaires et stratégiques en relation avec l'Observatoire de la violence, de la prévention de la criminalité et de la déontologie policière (OVPCDP).



"Ce centre se veut l'interface entre l'Etat, la société civile et les partenaires, grâce aux objectifs qu'il s'est fixés. Il a pour ambition d'apporter toute son expertise et tout son savoir-faire dans la recherche des solutions idoines pour la paix et la sécurité au Tchad et pourquoi pas dans l'espace sahélien en général", a-t-il déclaré.