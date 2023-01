Tchad : un championnat de sport scolaire lancé à Sarh

Le président du comité d'organisation, Nantelngar Mbaïnan Roger, a souligné l'importance de pratiquer le sport pour le bien-être physique et a exhorté les jeunes sportifs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le succès du championnat.



Le délégué provincial de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial, Bassou Serge Rakis, a déclaré que ce championnat permettra non seulement aux jeunes sportifs de faire valoir leurs talents, mais aussi aux encadreurs et aux staffs techniques de découvrir de nouveaux talents qui représenteront la province du Moyen-Chari lors de la Semaine Nationale de Sport.



Le secrétaire général de la province, Ahmat Tidjani Hamat, est convaincu que, avec le soutien de tous, notamment des sponsors, les jeunes pourront relever les défis lors de la Semaine Nationale de Sport.



Un défilé des différents établissements secondaires de la ville de Sarh a marqué la fin de la cérémonie.