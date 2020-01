Tchad : un chef de Race Médégo installé à N'Djamena

La cérémonie d’installation du nouveau chef de Race Médégo (département de Batha Ouest), Ali Hissein, et son équipe qui représentent la communauté de N’Djamena, a eu lieu vendredi à la Maison de la femme, en présence de plusieurs chefs traditionnels.



Ali Hissein s'est félicité de cette nomination et a remercié le sultan Chiguefa Mahamat Moussa pour cette opportunité et cette marque de confiance.



Il a indiqué que cette responsabilité vise à renforcer la collaboration, la paix et la solidarité au sein de la communauté et avec les autres communautés.



Ali Hissein a demandé le soutien et l'aide des uns et des autres car aucun d'eux n'a auparavant exercé dans une chefferie traditionnelle.