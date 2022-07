Tchad : un colloque scientifique sur la francophonie et les valeurs africaines à l'UNABA

"Ce colloque scientifique se veut un creuset d'échanges où se rassemblent, dans un esprit inter-disciplinaire, les travaux de divers enseignants chercheurs et doctorants venus de plusieurs pays d'Afrique", explique Dr. Mahamat Saleh Yakhoub, vice-président de l'Université.



Les assisses visent à valoriser les activités de recherche pour faire rayonner l'Université Adam Barka d'Abéché au plan national et international.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar, souligne qu'un tel événement marque la maturité de l'UNABA, marquant à travers le thème un trait d'union entre la tradition et le modernisme au moyen de la langue française.



De l'avis des initiateurs, le colloque marque une belle opportunité de réfléchir aux atouts et faiblesses dans un monde globalisé où la langue commune, le français, est de plus en plus confrontée à d'autres langues comme l'anglais, l'arabe ou le chinois.