Tchad : un comité de crise au Sila suite aux incendies répétitifs

Cependant, le point culminant de cette série d’incendies a été atteint le 21 mars 2024, avec la destruction du marché de Kerfi, le poumon économique de la province. Le bilan à Kerfi est alarmant : 403 boutiques, 502 hangars, une somme de 268 millions et plusieurs tonnes de marchandises, estimées à plus de deux milliards de FCFA, sont parties en fumée.



Face à cette situation critique, le Secrétaire général de la province lance un vibrant appel à tous les partenaires humanitaires et au développement œuvrant dans la province. Il les exhorte à développer une stratégie de réponse en faveur des populations touchées. Cet appel s’adresse également à toutes les institutions étatiques, y compris les plus hautes autorités du pays, le Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité nationale et des Affaires Humanitaires, ainsi qu’à la Chambre de Commerce de Sila et à toutes les personnes de bonne volonté. La Province de Sila fait face à une insécurité alimentaire et nutritionnelle sans précédent.



Afin de coordonner les efforts de chacun, un comité de crise sera mis en place à l’issue de cette réunion.