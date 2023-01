Tchad : un comité de crise demande justice pour les victimes des violences de 2021 à Abéché

Des événements malheureux sont survenus du 24 au 25 janvier 2021 à Abéché, dans un contexte de tensions liées à l'intronisation d'un chef de canton.



Le comité de gestion de crise du Ouaddaï a révélé que « des forces de défense et de sécurité, sous l'ordre direct du gouverneur sortant, ont dispersé des manifestants pacifiques avec des armes, causant des morts ».



Face à cette intervention brutale des forces de l'ordre, le comité de crise a décidé de poursuivre l'affaire auprès des hautes autorités et de demander la levée de la suspension contre le Sultan Chérif Abdelhadi Mahdi.



Selon le comité, cela permettra au Sultan de s'acquitter de ses fonctions et de poursuivre les personnes impliquées dans cette affaire. Le comité interpelle également l'opinion nationale et internationale, en particulier les organisations de défense des droits de l'Homme, pour qu'elles accélèrent leur intervention dans cette situation.



Le comité tient également le gouvernement responsable des pratiques immorales et inhumaines des forces de l'ordre contre les manifestants dans les villages et campagnes d'Abdi et de Ouara. Le comité de gestion de crise exige l'arrestation des auteurs de ces atrocités pour qu'ils répondent de leurs actes devant les hautes juridictions du pays.