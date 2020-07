Tchad : un comité de jeunes cadres se félicite du titre de maréchal décerné au président

À travers un point de presse animé lundi par le coordonnateur du comité des jeunes cadres de la province du Ouaddaï pour le soutien au MPS (COJECPO), Maaouiya Abderahim Bireme Hamid estime que "la colère de Boma est une occasion qui permet aujourd'hui de couronner Idriss Déby Itno des distinctions honorifiques au regard des valeurs d'un homme d'État exceptionnel."



"Le comité reconnait un homme bourré de savoir-faire et des techniques de guerre, aussi un nationaliste et africaniste hors pair", dit-il.



Le comité des jeunes cadres de la province du Ouaddaï estime que le chef de l'État a fait de la nation tchadienne "un îlot de paix grâce à sa ténacité et témérité". Il évoque une "exemplarité dévouée pour les causes nationales."



"Nous, membre du comité des jeunes cadres de la province du Ouaddaï pour le soutien au MPS, affirmons notre bonne volonté d’unir nos énergies pour construire l'avenir du Tchad dans le respect des personnes, des communautés et promouvoir le bien commun qui est la paix », poursuit Maaouiya Abderahim Bireme.



"C’est ce que le peuple tchadien reconnait à travers vous en vous élevant au grade de maréchal par le biais de l'Assemblée nationale", ajoute le coordonnateur.



« Vu vos sacrifices énormes, il nous plait de vous rassurer que tous les fils du Ouaddaï sont désireux de marcher onéreusement dans cette voie de la lutte contre la Secte Boko Haram avec vous », se sont ainsi engagés ces jeunes du Ouaddaï par la voix de leur représentant.