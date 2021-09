Tchad : un comité de prévention et de gestion des conflits voit le jour au Salamat

Un Comité de prévention et de gestion des conflits de la province du Salamat a été officiellement installé par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, au terme d'une cérémonie organisée ce mercredi 29 septembre 2021 au gouvernorat. Crée par l'arrêté nº84, le Comité de prévention et de gestion des conflits de la province du Salamat (CPGC) est une plateforme d'échange, de décision et de partage d'information sur les orientations stratégiques relatives à la prévention et gestion des conflits. Il est composé des personnalités issues des institutions étatiques.



Selon le constat fait, la démographie de cette province est constituée d'une multitude de groupes ethniques dont les valeurs, les intérêts et les objectifs diffèrent les uns des autres. Cette différence doit normalement impulser le développement à travers la concurrence dans la diversité. « Cette diversité ethnique est très mal appréhendée par certains individus qui, au lieu de construire l'unité, sèment la division pour les intérêts propagandistes, électoralistes et égoïstes », a martelé le gouverneur du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam, devant les membres du Comité. « La prévention et la résolution des conflits suscitent aujourd'hui de plus en plus d'intérêts, car il est essentiel qu'elles soient efficaces pour que la cohabitation pacifique devienne une réalité dans notre vie », précise le gouverneur du Salamat.



La mission principale du comité est de diagnostiquer les causes profondes des conflits intercommunautaires dans la province, afin d'identifier les gangrènes et proposer des solutions appropriées pour stopper ces conflits qui ont tant endeuillé de nombreuses familles. « Les victimes des conflits sont des nôtres, elles sont nos parents et si nous ne ferons rien pour arrêter l'hémorragie, nous serons les grands témoins négatifs de l'histoire de notre province », déclare Abdoulaye Ibrahim Siam.

Dans cette logique, le Comité veillera à développer les stratégies pour créer un cadre d'échange et de réflexion sur les différents maux qui minent le vivre ensemble dans la province. Il doit œuvrer inlassablement en identifiant les projets et programmes, dans le sens du respect du couloir de transhumance, organiser des caravanes de sensibilisation pour changer les mentalités belliqueuses.



Ce Comité doit aussi organiser le théâtre forum pour promouvoir la tolérance, le pardon, l'acceptation de l'autre pour éviter de retomber dans les erreurs du passé qui ont provoqué les douloureux événements de la sous-préfecture de Mouraye, qui ont causé des dizaines de morts. Pour finir, il ajoute que la pacification de la province passe par la lutte acharnée contre les coupeurs de route, les détenteurs illégaux d'armes de guerre, les braconniers et les fauteurs de troubles à l'ordre public.