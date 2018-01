Tchad : un commandant et un soldat de la garde nomade tués, les assaillants en fuite

Un commandant de la compagnie de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, le capitaine Soukar et l’un de ses éléments ont été tués ce samedi soir, à Rig Rig, situé à 300 km au nord du Tchad, par des présumés voleurs de dromadaires en provenance du Niger, d'après une source sécuritaire contactée sur place.



Ce capitaine et ses éléments ont tenté d'intercepter ces dromadaires supposés volés qui sont entrés frauduleusement en territoire tchadien. Des assaillants ont immédiatement ouvert le feu sur les hommes de la GNNT, avant de s’enfuir.



Les forces de l'ordre se sont mis à leurs trousses ce soir.