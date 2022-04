Tchad : un conducteur de bus donne un coup de couteau à un étudiant

Un étudiant a frôlé le pire ce lundi 4 avril après avoir été touché au front par un coup de couteau d'un conducteur de bus du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU).



Des tensions sont survenues au cours de la matinée entre étudiants et conducteurs de bus à l’Université de N’Djamena. En cause, les étudiants affirment qu'il n'y a qu'un seul bus qui fait le trajet de l’axe de N’Djari jusqu'à Farcha avant de revenir prendre les étudiants se rendant à Harlem. Les étudiants arrivent donc en retard à l'université.



"On a décidé de réclamer pacifiquement une solution pour ne pas troubler l'ordre public. Aujourd'hui, on a barricadé tous les bus et on a demandé aux chauffeurs de descendre. Certains ont accepté. Un seul a fait la tête dur et a failli écraser des étudiants. Il est ensuite revenu et a poignardé l'un des nôtres", témoigne un étudiant ayant requis l’anonymat à Alwihda Info.



Évacué à l'hôpital, l'étudiant présente une entaille de plusieurs centimètres à la partie gauche du front. Il est hors de danger.



Le conducteur de bus a été arrêté au CSP3 avant d'être relâché vers 17 heures.