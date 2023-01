Tchad : un conflit entre communautés évité de justesse par les autorités du Salamat

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a séjourné du 1er au 10 janvier 2023 dans la sous-préfecture de Mouraye, département de Bahr-Azoum, pour prévenir un conflit entre les communautés, causé par un réseau de brigands. Les conflits entre les communautés sont récurrents dans la sous-préfecture de Mouraye.



N’eût été l’intervention rapide du premier magistrat de la province du Salamat, un conflit aurait gratuitement coûté la vie des paisibles citoyens de cette localité. Un réseau des malfaiteurs bien organisé, opère dans la zone. Son seul objectif est celui de tuer les individus à bord des motos, pour emporter les engins et causer par la suite des affrontements entre les communautés.



Au début du mois en cours, deux personnes ont été tuées par ces malfrats. C’est la raison pour laquelle, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé une rencontre réunissant tous les chefs des cantons, des villages, ferricks et les leaders religieux de la sous-préfecture de Mouraye.



C’était en présence du préfet de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh et du procureur près le tribunal de grande instance d'Am-Timan, Mahamat Ahmat Moussa. Lors de cette rencontre, le gouverneur du Salamat s’est réjoui des efforts consentis par les éléments de sécurité qui ont permis de démanteler ce réseau des malfaiteurs qui ont endeuillé les familles tchadiennes.



Aux leaders des communautés, Abdoulaye Ibrahim Siam les exhorte à s’impliquer davantage dans la consolidation de la cohabitation pacifique. Pour enterrer la hache de guerre, les parents des victimes et ceux des meurtriers ont signé un procès-verbal. Les assassins sont mis à la disposition de la juridiction compétente.