Tchad : un conseil des sages mis sur pied au Mayo Kebbi Ouest

Dans l'optique de réduire les multiples cas d'insécurité et de contribuer à la recherche de la paix à travers la cohabitation pacifique entre les communautés, un conseil des sages et des personnes ressources (CSPR) est mis sur pied au Mayo Kebbi Ouest. C'est un comité constitué de 8 membres dirigé par Samwassami Faizi Pierre. Ce conseil des sages est constitué depuis 2003 avant d'être fusionné avec le comité de vigilance de la province. Il est officiellement installé ce lundi.



L'équipe regroupe des jeunes et des personnes âgées dont l'objectif primordial est d'instaurer une quiétude entre les communautés pour une paix durable. Mais aussi et surtout à s'engager dans la lutte efficace contre l'insécurité et le règlement des différents conflits pour une cohésion sociale.



Ce conseil doit jouer le rôle d'éveil et de surveillance, d'information et de sensibilisation, tout en servant au développement de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Installé par le secrétaire général de la province Sadik Abdraman Khatir, ce conseil provincial des sages et des personnes ressources (CSPR) semble avoir du pain sur la planche car plusieurs maux handicapent le développement de la province du Mayo Kebbi Ouest. Notamment l'enlèvement de personnes contre rançons, le vol des bétails et les conflits intercommunautaires.