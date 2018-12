Tchad : un consensus sur un projet stratégique en faveur des jeunes

Les travaux de validation de la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi ont pris fin le 19 décembre à N'Djamena. Ils ont permis aux participants -responsables associatifs et représentants des institutions partenaires au gouvernement- d'examiner et d'adopter un consensus national de projet stratégique en faveur des jeunes.



Les recommandations issues du forum national de la jeunesse seront désormais intégrées dans la politique du gouvernement. Elles ont au préalable été examinées pendant trois jours par les participants.



Le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a réitéré l'engagement du gouvernement à oeuvrer en faveur de la jeunesse.



Les participants ont relevé la nécessité de la mise en oeuvre des moyens techniques et financiers pour permettre la bonne réalisation des recommandations.