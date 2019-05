Tchad : un contrôle accru des bagages préconisé après la saisie d'armes

40 présumés malfrats appréhendés par les forces de l'ordre, ont été présentés ce jeudi matin au commissariat central de N'Djamena. Ils sont accusés entre autres, de braquage à main armée, vol de véhicule, contrefaçon des billets de banque et chèques, vente de drogue et de détention d’armes.



Les forces de l'ordre ont également montré à la presse la saisie de quatre armes de type Kalachnikov, d'un lanceur d'obus et de munitions de différents calibres d'armes à feu.



« Ces malfrats seront frappés sévèrement par les lois de la République », a indiqué le ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah.



D'après lui, certaines armes ont été découvertes dans des stations de voyage. Il a rappelé la stricte interdiction pour un véhicule sortant d'une station de voyage, de prendre un passager en cours de route.



"Un passager qui n'est pas enregistré ne doit pas être pris en pleine route", prévient-il, afin d'éviter des surprises sur le plan sécuritaire. Mahamat Abali Salah a demandé un contrôle accru des effets des voyageurs par les transporteurs et les forces de défense et de sécurité.