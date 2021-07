Tchad : un contrôle physique des effectifs des forces armées ordonné

Un contrôle physique des forces armées est ordonné sur instruction du président du Conseil militaire de transition (CMT), selon un message adressé aux différents corps par le général de corps d'armée Bichara Issa Djadallah, membre du CMT et chef d'état-major particulier du PCMT,



Le contrôle des effectifs de l'armée tchadienne s'effectuera incessamment. Ce contrôle concerne tous les corps à savoir : armée de terre, armée de l'air, gendarmerie, garde nationale et nomade du Tchad, groupement des écoles militaires interarmées et les unités formant les corps.



​Les unités sont instruites à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faciliter la tache des équipes de contrôle. Entre temps, les mutations et permissions doivent être suspendues afin d'éviter l'errement des militaires pendant cette période.