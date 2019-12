Tchad : un débat sur les violences faites aux femmes en milieu professionnel

La président de l'ONG La voix de la femme, Mme. Amina Tidjani Yaya a organisé ce lundi au CEFOD, une conférence-débat sur le thème : "les violences faites aux femmes dans le milieu professionnel". L'évènement a eu lieu en présence de plusieurs participants.



L'objectif de cette conférence-débat est de sensibiliser et d'informer les participants sur le rôle que joue la femme dans la société et sur la violence à son égard en milleu professionnel.



"C'est pour dénoncer les violences faites aux femmes, que ça soit dans le milieu public ou privé, que nous avons échangé avec les responsables dont le procureur qui a été avec nous. Il nous a édifié sur les différents types de sanctions, sur les différentes lois et sur les différentes prises en charge juridique qu'il peut y avoir en cas de dénonciation de viol", a indiqué la président de l'ONG.