Tchad : un démarcheur immobilier condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie

Le tribunal de grande instance de N'Djamena a condamné un apporteur d’affaires, spécialisé dans le démarchage immobilier, à 3 ans de prison ferme et à une amende de 750 000 F CFA pour escroquerie. Le jugement a été rendu ce 27 août 2025.
L’individu, qui servait d’intermédiaire entre propriétaires de concessions et locataires, a conclu un contrat de bail sans l’accord du propriétaire.
Alerté, ce dernier a saisi la justice, qui a tranché en sa faveur.
