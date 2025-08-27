Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un démarcheur immobilier condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie


Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Août 2025



Tchad : un démarcheur immobilier condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie
Le tribunal de grande instance de N'Djamena a condamné un apporteur d’affaires, spécialisé dans le démarchage immobilier, à 3 ans de prison ferme et à une amende de 750 000 F CFA pour escroquerie. Le jugement a été rendu ce 27 août 2025.

L’individu, qui servait d’intermédiaire entre propriétaires de concessions et locataires, a conclu un contrat de bail sans l’accord du propriétaire.

Alerté, ce dernier a saisi la justice, qui a tranché en sa faveur.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/08/2025

Garatt (Acacia nilotica) : Le trésor de la pharmacopée traditionnelle tchadienne

Garatt (Acacia nilotica) : Le trésor de la pharmacopée traditionnelle tchadienne

Tchad : deux nouveaux postes créés à la Présidence de la République Tchad : deux nouveaux postes créés à la Présidence de la République 26/08/2025

Populaires

Libye : Vidéo choquante d’un migrant tchadien exécuté dans le désert par une milice

27/08/2025

Tchad : les policiers révoqués invités à se présenter avec les pièces justificatives

27/08/2025

Coopération : le Sultanat d’Oman veut saisir les opportunités d’investissement au Burkina Faso

27/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter