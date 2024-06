Tchad : un déroulement du Baccalauréat sans incidents à Bébédjia

Depuis le lancement des épreuves écrites le lundi 24 juin 2024 jusqu'au samedi, aucun incident majeur n'a été relevé dans le déroulement des examens.



Rencontré au centre de l'examen, le président du Centre numéro 1 de Bébédjia, Keda Gagna, a apprécié l'organisation, de la préparation au déclenchement des épreuves écrites. Pour lui, l'ambiance au centre de composition de Bébédjia était conviviale, et le personnel s'est montré exemplaire.



Du côté des élèves, Keda Gagna a souligné que les candidats ont fait preuve d'une grande discipline, un cas exceptionnel selon lui, qu'il n'a rencontré nulle part ailleurs.



Quant aux épreuves physiques, qui ne sont pas au programme cette année, le président a déclaré ne pas être bien placé pour expliquer cette situation. Selon lui, les années précédentes, ils avaient reçu des fonds pour les professeurs d'éducation physique et des fiches pour le travail sur le terrain. Ce n'est pas le cas cette année, et il se demande si l'ONEC va s'organiser autrement pour faire passer ces épreuves.



Pour finir, Keda Gagna a demandé aux enseignants et aux élèves de Bébédjia de maintenir cet élan pour les prochains examens.



À la fin de la dernière épreuve, nous avons rencontré quelques candidats qui restent optimistes quant à leurs résultats. Ils assurent que toutes les épreuves écrites étaient abordables.