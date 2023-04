Tchad : un détenu décède à Bébédjia après avoir partagé son repas avec ses co-détenus

Le 8 avril 2023, un détenu de la Brigade de Bébédjia est décédé subitement après avoir partagé son repas avec ses co-détenus. Selon des témoins interrogés, l'homme aurait coupé le repas apporté par sa mère pour manger avant de le partager avec ses compagnons de cellule. Cet événement tragique soulève de nouveau la question des conditions de détention inhumaines dans les brigades et commissariats du pays.



Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bébédjia, Sondé Mougnan, a exprimé ses regrets quant aux conditions de détention dans la Brigade, qui ne respectent pas les normes. Il a également soulevé la question du sort des autres détenus gardés dans les mêmes conditions, en rassurant la population pénitentiaire des démarches entreprises pour la réouverture de la maison d'arrêt de Bébédjia dans un bref délai.



En attendant une amélioration des conditions de détention, il est crucial d'accorder une attention particulière aux prisonniers pour répondre à leurs besoins vitaux. Le défunt, un couturier et arbitre de football âgé de 33 ans et père de 4 enfants, laisse derrière lui une famille endeuillée et une communauté indignée par les conditions inhumaines de détention dans la Brigade de Bébédjia.