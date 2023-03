Tchad : un dispositif d'études en France à destination des enseignants-chercheurs arabophones

Le Directeur de la Recherche et de l'Innovation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, Dr Zakinet Dangbet, a souligné que la recherche était universelle et que la langue n'était pas une barrière pour l'obtention d'une bourse d'études et de recherche en France. Il a également précisé que chaque année, environ 30 personnes étaient sélectionnées pour un séjour scientifique en France dans le cadre de la stratégie de renforcement des écoles doctorales tchadiennes.



En plus de ce dispositif, il existe deux autres programmes : un appel à candidature pour les femmes dans le cadre du projet genre et enseignement supérieur (FSPI/genre) et une bourse pour les religieux, qui permet aux imams, pasteurs et prêtres ainsi qu'aux enseignants-chercheurs travaillant sur des questions religieuses de bénéficier d'un soutien financier pour leurs recherches.



Les conditions pour bénéficier de ces bourses sont d'être de nationalité tchadienne, d'être enseignant-chercheur du supérieur et lié à un établissement d'enseignement supérieur public tchadien. La bourse prendra en charge le billet d'avion aller-retour pour la France, les frais de visa, une allocation de 2 000 € par mois ainsi que l'assurance voyage et santé sur place. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 15 avril 2023, les résultats seront communiqués début mai 2023.